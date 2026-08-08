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Экс-одноклубник Леброна Джеймса хочет воссоединиться с ним в «Филадельфии»

Экс-одноклубник Леброна Джеймса хочет воссоединиться с ним в «Филадельфии»
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Тяжёлый форвард Маркиф Моррис, бывший одноклубник Леброна Джеймса, выразил желание перейти в «Филадельфию Сиксерс» и вновь сыграть вместе с четырёхкратным чемпионом НБА.

36-летний Моррис отреагировал на сообщения инсайдеров, что Кевин Лав также хочет воссоединиться с Джеймсом в составе «Сиксерс».

«Если это последнее место в составе для ветерана, то его заберу я! «Филадельфия», родная!» — написал Моррис на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Моррис присоединился к Лейкерс в феврале 2020 года и сразу же помог «озёрникам» завоевать чемпионство в этом сезоне. Позже игрок отыграл ещё сезон и перешёл в «Майами Хит». Также Филадельфия является родным городом Морриса.

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