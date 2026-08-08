«У «Уизардс» есть вопросы по здоровью Дэвиса». Чарания — о будущем форварда

Журналист Шэмс Чарания рассказал, что в «Вашингтон Уизардс» сомневается, что бигмен Энтони Дэвис полностью здоров и готов помочь команде выйти на новый уровень.

«Что касается «Вашингтона», здесь есть вопросы относительно здоровья Дэвиса, его выступлений и того, сможет ли команда сделать следующий шаг и выйти на новый уровень. «Вашингтон» надеется стать претендентом на высокие места в Восточной конференции. Поэтому, когда все эти вопросы, на которые пока нет ответов, будут сняты, у обеих сторон появится возможность решить, приведут ли их отношения к продлению контракта или всё закончится каким-то другим образом», — сказал Чарания в эфире ESPN.

Дэвис был обменян в «Вашингтон» из «Даллас Маверикс» в феврале 2026 года, однако так и не провёл ни одного матча за новый клуб. Форвард получил травму связок левой кисти ещё в январе в игре с «Ютой Джаз», в результате чего пропустил остаток сезона.