15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У «Уизардс» есть вопросы по здоровью Дэвиса». Чарания — о будущем форварда

«У «Уизардс» есть вопросы по здоровью Дэвиса». Чарания — о будущем форварда
Комментарии

Журналист Шэмс Чарания рассказал, что в «Вашингтон Уизардс» сомневается, что бигмен Энтони Дэвис полностью здоров и готов помочь команде выйти на новый уровень.

«Что касается «Вашингтона», здесь есть вопросы относительно здоровья Дэвиса, его выступлений и того, сможет ли команда сделать следующий шаг и выйти на новый уровень. «Вашингтон» надеется стать претендентом на высокие места в Восточной конференции. Поэтому, когда все эти вопросы, на которые пока нет ответов, будут сняты, у обеих сторон появится возможность решить, приведут ли их отношения к продлению контракта или всё закончится каким-то другим образом», — сказал Чарания в эфире ESPN.

Дэвис был обменян в «Вашингтон» из «Даллас Маверикс» в феврале 2026 года, однако так и не провёл ни одного матча за новый клуб. Форвард получил травму связок левой кисти ещё в январе в игре с «Ютой Джаз», в результате чего пропустил остаток сезона.

Материалы по теме
Представлена обновлённая информация о переговорах Дэвиса с «Вашингтоном» о новом контракте
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android