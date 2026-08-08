Макси — о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»: неплохо играет в баскетбол

25-летний американец, трёхкратный участник Матча всех звёзд Тайриз Макси, выступающий на позиции разыгрывающего защитника команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», высказался о переходе четырёхкратного чемпиона серии Леброна Джеймса в клуб.

«Он хороший парень. Очень хороший парень. И ещё неплохо играет в баскетбол», — приводит слова Макси журналист Джон Кларк на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума — всего на $ 8 млн за весь срок соглашения. Для сравнения: ещё год назад, выступая за «Лейкерс», он зарабатывал почти $ 53 млн в сезон.