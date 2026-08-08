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Мартюк рассказал об ожиданиях от предсезонки «Зенита»

Мартюк рассказал об ожиданиях от предсезонки «Зенита»
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Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился ожиданиями от предсезонного сбора петербургской команды, который начнётся в Санкт-Петербурге, а затем продолжится в Белграде.

«Ожидание хорошей работы — в первую очередь. Только самые положительные ожидания. Действительно, когда хорошо отдохнул, дальше хочется ещё лучше поработать. С кем удалось увидеться? В основном с Жорой [Жбановым], потому что все тесты проходили почти одновременно с ним: и УМО, и тестирование. А так, потихоньку. С Владом Емченко встретились, потом с Цевой (Андреем Воронцевичем. – Прим «Чемпионата») пару раз тоже на тестировании. Но впереди первая тренировка — наконец всех увижу!» — приводит слова Мартюка пресс-служба клуба.

На первом этапе подготовки «Зенит» будет работать в Санкт-Петербурге, после чего отправится в Сербию, где проведёт три товарищеских матча.

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