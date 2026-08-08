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Тайриз Макси раскрыл, долго ли ему пришлось уговаривать Леброна перейти в «Сиксерс»

Тайриз Макси раскрыл, долго ли ему пришлось уговаривать Леброна перейти в «Сиксерс»
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25-летний американец, трёхкратный участник Матча всех звёзд Тайриз Макси, выступающий на позиции разыгрывающего защитника команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», рассказал, как договаривался о переходе четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса в клуб.

«Серьёзно? Не так много. Правда, не так много. Не пришлось долго его убеждать. Пара звонков, несколько сообщений. Как ты и сказал, мы хорошие друзья. Теперь, получается, мы друзья. Он намного старше меня, но думаю, мы всё-таки друзья», — приводит слова Макси журналист Джон Кларк на своей странице в социальной сети Х.

Ранее инсайдеры сообщали, что именно Макси сыграл ключевую роль в переходе Джеймса.

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