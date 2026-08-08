«Уорриорз» планируют сделать сезон-2026/2027 переходным — NBC Sports

«Голден Стэйт Уорриорз» рассматривают сезон-2026/2027 как переходный и намерены оценить ситуацию с составом по итогам первой половины чемпионата, сообщает NBC Sports.

«Уорриорз» будут ждать возвращения Джимми Батлера и Мозеса Муди в середине сезона. После этого руководство клуба сможет оценить перспективы команды и при необходимости внести изменения в состав. При этом у генерального менеджера Майка Данливи и его команды всё ещё остаётся пространство для манёвра, однако в ближайшее время серьёзных приобретений ожидать не стоит.

Болельщиков «Уорриорз» заранее предупреждали, что сезон-2026/2027, скорее всего, станет для команды «переходным». Летом акцент должен был быть сделан на развитии собственных игроков, а не на внешних приобретениях. Не ждите подарков в июле. Их и не было», — написано в статье.