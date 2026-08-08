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Сын Трампа поддержал экс-игрока НБА, объявившего о желании выйти на драфт женской лиги

Сын Трампа поддержал экс-игрока НБА, объявившего о желании выйти на драфт женской лиги
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Сын президента США и предпрениматель Дональд Трамп-младший публично поддержал бывшего центрового НБА Энеса Кантера, который объявил о намерении выставить свою кандидатуру на драфт женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) 2027 года.

«Пожалуй, рискну сделать прогноз: Энес побьёт все рекорды WNBA уже в своём первом сезоне. Он действительно станет невероятно яркой звездой женского баскетбола», — написал Трамп-младший на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, целью выставления Кантером себя на драфт WNBA является привлечение внимание к правилам лиги и проверка их на практике в контексте дискуссий о гендерной политике в спорте.

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