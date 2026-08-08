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Эджкомб — о видеозвонке с Леброном Джеймсом: не мог поверить своим глазам

Эджкомб — о видеозвонке с Леброном Джеймсом: не мог поверить своим глазам
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб рассказал о своей реакции на первый видеозвонок с четырёхкратным чемпионом лиги Леброном Джеймсом.

«Не мог поверить своим глазам, но мне пришлось держаться спокойно. Нужно было сделать вид, будто я уже через такое проходил. Сидел весь такой невозмутимый, разговаривал по телефону, в наушниках, играл в игру. Нужно было сохранять спокойствие, хотя это реально был Брон. Если честно, я внутри просто был дико взволнован», — приводит слова Эджкомба аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Ранее Эджкомб рассказал, что с нетерпением ждал прихода Леброна в «Сиксерс».

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