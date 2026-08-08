Мартюк высказался о возвращении Пойтресса после травмы

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк рассказал о возвращении в состав американского центрового Алекса Пойтресса.

«До его травмы мне с Алексом было приятно вместе работать и тренироваться. Хотя я бы даже сказал неприятно — тяжело! (смеётся) Он опытный игрок и много в чём подсказывал мне в тот момент и поддерживал. Он молодец, относительно такой травмы быстро восстановился. Уже в мае Алекс был в довольно хорошей форме», — приводит слова Мартюка пресс-служба «Зенита».

В минувшем сезоне Пойтресс принял участие в восьми матчах, после чего получил тяжёлую травму колена и перенёс операцию на передней крестообразной связке, из-за которой был вынужден досрочно завершить выступления.