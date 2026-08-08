«Здесь я стал мужчиной». Макси рассказал о связи с Филадельфией

25-летний американец, трёхкратный участник Матча всех звёзд Тайриз Макси, выступающий на позиции разыгрывающего защитника команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», считает, что город стал для него бóльшим, чем просто местом для жизни.

«Да нет, это гораздо больше, чем просто кусочек дома. Намного больше. Я здесь уже, наверное, седьмой сезон. Здесь вырос, понимаешь? Вырос здесь, моя дочь тоже будет здесь расти. Здесь я стал мужчиной. Безумно благодарен за всю любовь и поддержку, которую оказали мне жители Филадельфии, болельщики и вообще всё местное сообщество.

Причём не только мне лично, но и моему фонду, моей семье. Они действительно поддержали всё, что мы здесь старались делать. Им за это бесконечно благодарен», — приводит слова Макси журналист Джон Кларк на своей странице в социальной сети Х.