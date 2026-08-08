WNBA разослала служебную записку после резонансных заявлений о трансгендерных* спортсменах

Глава WNBA Кэти Энгельберт направила командам лиги служебную записку, в которой затронула продолжающиеся дискуссии об участии трансгендерных спортсменок в женском баскетболе. Ранее защитница «Индианы Фивер» Софи Каннингем высказалась против выступлений биологических мужчин с женщинами в спорте.

«Знаю, что в последние недели многие из вас получали вопросы об участии трансгендерных* спортсменок в женском баскетболе, ожидаю, что эта тема продолжит привлекать значительное внимание. Я хотела связаться с вами, чтобы рассказать о нашем подходе к этим обсуждениям в офисе лиги, а также поблагодарить тех из вас, кто отвечал на вопросы СМИ вдумчиво и профессионально.

Мы всегда будем подходить к этой теме вдумчиво, уважительно и в соответствии с давними ценностями нашей лиги. Наши правила допуска игроков, в отличие от правил допуска некоторых других лиг и руководящих органов, являются предметом коллективных переговоров. Также сохранение целостности нашей игры и обеспечение честной конкуренции всегда будут одними из главных приоритетов лиги.

Понимаем, что это сложная и неоднозначная тема, и в ближайшие недели и месяцы продолжим вести важные обсуждения со всеми вами и Ассоциацией игроков. Мы также планируем организовать дополнительные обсуждения и встречи в формате открытого диалога для руководителей команд, которые захотят принять в них участие. Ваши мнения и отзывы бесценны, благодарна всем, кто уже связался с нами и поделился своими мыслями», — приводит слова записки издание ESPN.

В записке также говорится, что эту тему дополнительно обсудит рабочая группа, состоящая из президентов и генеральных менеджеров команд. Встреча состоится на следующей неделе.

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