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Майкл Портер раскритиковал культуру чаевых в США

Майкл Портер раскритиковал культуру чаевых в США
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Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер раскритиковал распространённую в США практику расчёта чаевых в зависимости от стоимости заказа.

«Если вы тратите $ 3000 на ужин, с вас не должны требовать ещё $ 600, то есть 20% чаевых. Если ваш заказ в Uber Eats стоит $ 250, зачем вы оставляете 20% чаевых, если курьер выполняет ровно столько же работы, сколько и в случае, когда вы заказываете еды на $ 20?» — приводит слова Портера аккаунт Dank в социальной сети Х.

В сезоне-2025/2026 Портер-младший принял участие в 52 матчах НБА и во всех случаях выходил в стартовом составе. В среднем форвард проводил на площадке 32 минуты 28 секунд, набирал 24,2 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал три передачи за игру

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