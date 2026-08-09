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Всеволод Ищенко оценил воссоединение с Глебом Фирсовым в «Локомотиве-Кубань»

Всеволод Ищенко оценил воссоединение с Глебом Фирсовым в «Локомотиве-Кубань»
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко рассказал о предстоящем воссоединении с экс-центровым «Бетсити Пармы» Глебом Фирсовым.

«С Глебом мы в одной спортивной школе учились, ДЮСШ №7, но тренировались у разных тренеров. Объединились в сборной Ростовской области, чтобы выступить на первенстве России. Поиграли вместе один сезон, потом нас дороги развели. Я перешёл в другую команду Ростова, а потом уехал в Краснодар, Фирсов переехал в Пермь. Сейчас снова будем в одной команде.

Естественно, мы уже знаем друг друга хорошо в плане игры. Посмотрим. Многое поменялось с 12 лет, как мы играли, но если у тебя есть какое-то взаимопонимание с человеком в жизни и вы общаетесь хорошо, у вас общие цели, на площадке трудностей, скорее всего, возникнуть не должно», — приводит слова Ищенко пресс-служба клуба.

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