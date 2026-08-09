Баскетболистка опубликовала пост о «привилегии белых» после удаления в матче женской НБА

В ночь на 9 августа в регулярном чемпионате женской НБА «Чикаго Скай» встречался с «Индианой Фивер». В концовке первой четверти защитница «Чикаго» Диджоней Каррингтон грубо сфолила на Софи Каннингем. После видеопросмотра судьи определили эпизод как неспортивный фол второй степени, что предусматривает автоматическое удаление.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Арбитры, в свою очередь, сочли, что контакт рукой Каррингтон пришёлся в область лица и шеи Каннингем, когда та находилась в уязвимом положении во время быстрого отрыва. Главный судья пояснил, что фол был «необязательным и чрезмерным по отношению к игроку, находившемуся в уязвимой позиции».

Стоит отметить, что после эпизода Каннингем сразу поднялась, оттолкнула Каррингтон и обменялась с ней репликами, однако судьи не стали наказывать её техническим фолом, посчитав реакцию «допустимой с учётом тяжести контакта».

Пост Диджоней Каррингтон Фото: Скриншот

Уже после удаления Каррингтон, ещё до конца матча, опубликовала в соцсетях короткую запись — «Привилегия белых» — с упоминанием аккаунта «Индианы». Позже Каннингем заявила, что этот пост «не имеет отношения к расе», добавив: «В прошлом году я сделала то же самое, и меня удалили, как и положено. Нет смысла разыгрывать эту карту».