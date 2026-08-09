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Эксперт объяснил, как одна сделка загнала «Лейкерс» в ловушку

Эксперт объяснил, как одна сделка загнала «Лейкерс» в ловушку
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Лоу заявил, что после обмена на центрового Уокера Кесслера «Лос-Анджелес Лейкерс» фактически загнал себя в угол и теперь, возможно, будет вынужден расстаться с защитником Остином Ривзом.

«Тут нет никаких сомнений: за него [Уокера Кесслера] явно переплатили, и теперь они застряли с этим составом.

И им нужно понять: это и есть их команда — или есть какой-то способ развернуться, например, в будущем обменяв Остина Ривза или провернув что-то в этом духе. После сделки по Кесслеру у них просто не осталось активов, которыми можно было бы торговать», — заявил Лоу в рамках одного из подкастов The Ringer.

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