«Связь возникла сразу же». Новичок «Бруклина» — об отношениях с Егором Дёминым

20-летний новичок «Бруклин Нетс» американец Майкел Браун рассказал, что у него сложились прекрасные товарищеские отношения с одноклубником россиянином Егором Дёминым, выступающим на позиции разыгрывающего защитника.

«[Общаться с Егором] Это здорово. Он мой пёс, чувак. Мы постоянно шутим. Не знаю, видели ли вы это во время игры, но мы всё время перебрасывались шутками, просто дурачились. У нас прекрасные отношения. Думаю, мы понимаем, что являемся молодыми перспективными игроками, стремящимися к совершенству. Мы оба стремимся помогать друг другу становиться лучше, и, думаю, мы можем это подтвердить. Моя задача была облегчить ему жизнь, а его — мне. Поэтому связь между нами возникла сразу же», — приводит слова Брауна портал Yahoo Sports.

Браун был выбран «Бруклином» под шестым номером на драфте НБА 2026 года.