Видео: подготовка Егора Дёмина ко второму сезону в НБА

В социальных сетях появился видеоролик с тренировки 20-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», на которой он готовится к старту сезона-2026/2027, который станет для него вторым в американской лиге.

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». В дебютном регулярном сезоне НБА россиянин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи.

По итогам Летней лиги — 2026 попал во вторую символическую сборную игроков.