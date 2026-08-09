Гомельский высказался о раскладе сил в НБА перед сезоном-2026/2027

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о раскладе сил в НБА перед стартом сезона-2026/2027.

«Два дня подряд внимательно читаю предварительные рейтинги команд НБА по конференциям. Особенно нравятся статистические выкладки, убедительно подтверждающие выводы авторов. Не только и не столько цифры результативности на 100 владений, или количество пропущенных очков на 100 владений соперника. Больше заинтересовали другие показатели. В первую очередь распределение набранных командой очков по линиям: защитники, форварды, центровые. Именно эти показатели навели на мысль о том, что с каждым сезоном возрастает роль сбалансированности команды именно в соотношении набора очков между линиями.

Как пример приведу «Портленд». Возвращение в строй Лилларда, наличие Авдии и Моранта. То есть таланта и мастерства вроде хватает. А вот баланса нет. Защитники + Авдия способны набирать по 65-70 очков за матч. Вопрос в том, способны ли высокорослые (центровые и мощные форварды) набрать 45-50 очков за игру, необходимые для победы? Собственно, этот вопрос и показывает важность баланса сил команды по линиям для успеха в чемпионате. И, конечно, нельзя путать баланс с глубиной ротации команды. Разные вещи!

Говоря о балансе, хочется выделить «шпор» [«Сан-Антонио Спёрс»] и «Оклахому» на Западе, и «Никс, «Филадельфию», «Кливленд» и «Бостон». А вот «Майами», подписав Адетокунбо и Портиса, имеет суперопасную переднюю линию, но не имеет достаточной угрозы с периметра. А у «Хьюстона», сохранившего прошлогодний состав и ожидающего возвращения в строй Ванвлита, остаётся проблема перехода от защиты к нападению. То есть смогут ли «Рокетс» набирать лёгкие очки в транзишене [переходе]: есть кому подбирать мячи в защите, но нет вингов для того, чтобы бежать в отрыв и атаковать в раннем нападении.

Можно и нужно хвалить действующего чемпиона «Нью-Йорк Никс» за надёжную защиту и великолепное нападение в заключительных четвертях матчей ПО. Но одной из причин успеха команды тренера Брауна — баланс сил в позиционном нападении, который обеспечивал разнообразие в атаках и ставил в тупик защиту соперника, которому нельзя было сдваиваться ни на ком из лидеров «Никс». Атаковали все и с высоким процентом», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.