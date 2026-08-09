15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

МБА подписала воспитанника своей системы после трёх сезонов вне клуба

МБА подписала воспитанника своей системы после трёх сезонов вне клуба
Комментарии

24-летний российский баскетболист Андрей Малинин, выступающий на позиции форварда, подписал соглашение с московским клубом МБА, выступающим в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба МБА

Андрей пополнил систему ПБК МБА в сезоне-2017/2018. Малинин выступал за красно-белых на протяжении пяти лет, пройдя путь от ДЮБЛ до основы. В общей сложности форвард провёл за команды московского клуба 195 матчей, набрав 1946 очков, сделав 831 подбор, а также совершив 379 передач и 233 перехвата.

Затем три сезона российский форвард провёл в «Темп-СУМЗ», вместе с которым в 2025 году стал чемпионом Суперлиги.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android