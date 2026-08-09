МБА подписала воспитанника своей системы после трёх сезонов вне клуба

24-летний российский баскетболист Андрей Малинин, выступающий на позиции форварда, подписал соглашение с московским клубом МБА, выступающим в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба МБА

Андрей пополнил систему ПБК МБА в сезоне-2017/2018. Малинин выступал за красно-белых на протяжении пяти лет, пройдя путь от ДЮБЛ до основы. В общей сложности форвард провёл за команды московского клуба 195 матчей, набрав 1946 очков, сделав 831 подбор, а также совершив 379 передач и 233 перехвата.

Затем три сезона российский форвард провёл в «Темп-СУМЗ», вместе с которым в 2025 году стал чемпионом Суперлиги.