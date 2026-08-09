«Собираюсь надрать Луке задницу». Остин Ривз — о грядущих сборах с Дончичем в Словении

28-летний защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз поделился ожиданиями от предстоящего мини-тренировочного лагеря, который организует лидер «озёрников» словенец Лука Дончич. Сборы пройдут в Словении с 20 по 24 августа для сплочения команды.

«Я чувствую себя отлично. Собираюсь надрать ему задницу в гольфе. Так что, думаю, нам будет весело, здорово провести время с парнями.

У нас довольно сильно обновился состав, много новых парней. Так то будет здорово провести время рядом с ними, узнать друг друга вне площадки и просто поработать над «химией», — приводит слова Ривза портал Fadeaway World.