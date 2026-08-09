Трёхкратный победитель данк-контеста в НБА стал игроком «Жироны»

27-летний американский баскетболист Мэк Маккланг, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, стал игроком «Жироны» из Евролиги, о чём сообщила пресс-служба испанской команды. Контракт Маккланга с «Жироной» рассчитан на один сезон.

Мэк является трёхкратным победителем данк-контеста в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выигрывая конкурс на протяжении трёх лет подряд — с 2023 по 2025 год.

В 2023-м он стал чемпионом Лиги развития (G-лиги), а также дважды признавался самым ценным игроком (MVP) турнира.

Выступал на двусторонних контрактах с такими командами, как «Лос-Анджелес Лейкерс»/«Саут-Бей Лейкерс», «Чикаго Буллз»/«Винди-Сити Буллз», «Филадельфия Сиксерс»/«Делавэр Блю Коутс». В 2025-м подписал полноценный контракт с «Индианой Пэйсерс», но после трёх игр был отчислен.