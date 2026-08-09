Шакил О'Нил дал совет Стефену Карри насчёт будущей карьеры в «Голден Стэйт»

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил выразил уверенность, что четырёхкратному чемпиону НБА соотечественнику Стефену Карри не следует уходить из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если ты в организации, которая тебя ценит и любит, то оставайся там, поскольку тебе всё равно будут платить. Ты понимаешь, что дело не только в победах, но и в финансах.

Я думаю, что большинство людей предпочли бы в конце карьеры получить деньги, чем чемпионский перстень. Если, конечно, ты не заработал так много денег в своей карьере, что теперь тебе нужен перстень», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.