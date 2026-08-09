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Легенда «Денвера» назвал Николу Йокича игроком, которому нет аналогов в НБА

Легенда «Денвера» назвал Николу Йокича игроком, которому нет аналогов в НБА
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Член Зала славы баскетбола Дэн Иссл и легенда «Денвер Наггетс» высказался о лидере клуба сербском центровом Николе Йокиче.

«Я никогда не видел ничего подобного. Люди спрашивают меня: с кем ты его сравнишь? А я, знаете, нет никого, с кем я бы мог его сравнить. Он — единорог. То есть он единственный на планете… Парень, который, наверное, был ближе всех к нему, — это Билл Уолтон, потому что Билл Уолтон был таким разносторонним игроком, знаете: отдавал хорошие передачи, ну, естественно для большого, собирал подборы, набирал очки, но даже Билл не мог делать некоторые вещи, которые умеет Никола.

И, знаете, я просто надеюсь, что в ближайший год или два ему помогут. Потому что он заслуживает быть больше, чем просто выиграть чемпионство один раз», — сказал Иссл на YouTube-канале DNVR Sports.

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