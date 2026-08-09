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Опубликовано расписание товарищеских матчей «Зенита» с европейскими клубами

Опубликовано расписание товарищеских матчей «Зенита» с европейскими клубами
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Пресс-служба санкт-петербургского клуба «Зенит» опубликовала официальное расписание грядущих матчей сине-бело-голубых с европейскими клубами.

Расписание товарищеских матчей «Зенита» в Сербии.

25 августа. 20:00 мск. «Зенит» — «Вена».
27 августа. 20:00 мск. «Зенит» — ФМП.
31 августа. «Зенит» — «Партизан».

Первые две встречи пройдут в белградском дворце «Железник». Время начала третьего матча, место его проведения, а также информация о трансляции будут объявлены дополнительно.

Санкт-петербургский коллектив завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.

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