Опубликовано расписание товарищеских матчей «Зенита» с европейскими клубами

Пресс-служба санкт-петербургского клуба «Зенит» опубликовала официальное расписание грядущих матчей сине-бело-голубых с европейскими клубами.

Расписание товарищеских матчей «Зенита» в Сербии.

25 августа. 20:00 мск. «Зенит» — «Вена».

27 августа. 20:00 мск. «Зенит» — ФМП.

31 августа. «Зенит» — «Партизан».

Первые две встречи пройдут в белградском дворце «Железник». Время начала третьего матча, место его проведения, а также информация о трансляции будут объявлены дополнительно.

Санкт-петербургский коллектив завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.