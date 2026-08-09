Американский экс-игрок УНИКСа подписал контракт с «Локомотивом-Кубань»

36-летний американский баскетболист Маркос Найт, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, стал игроком команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», о чём сообщила пресс-служба краснодарского клуба. Срок, на который заключён контракт, не называется.

Американец выступал в Единой лиге с 2022 по 2025 год. В 2022-м он присоединился к «Самаре», а с 2023-го был частью УНИКСа, в составе которого в 2025-м получил награду лучшего шестого игрока. До прихода в «Самару» играл в «Монако» и АСВЕЛе.

Минувший сезон Маркос провёл в составе китайского «Шаньси Лунгс». В 34 матчах чемпионата он в среднем набирал 14,0 очка, совершал 4,0 подбора, отдавал 4,6 передачи, делал 0,9 перехвата и 0,3 блок-шота, проводя на площадке 20:18.