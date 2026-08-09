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Шакил О'Нил объяснил, как «Лейкерс» могли бы сохранить Леброна в команде

Шакил О'Нил объяснил, как «Лейкерс» могли бы сохранить Леброна в команде
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил объяснил, как руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» могло бы сохранить 41-летнего соотечественника Леброна Джеймса в составе команды.

«Если бы они предложили Леброну $ 25 млн, то он бы до сих пор был в «Лейкерс». Но Джеймс не получил подобного предложения, поскольку руководство заявило о желании омолодить команду, делать ставку на молодых талантливых парней. Это называется баскетбольным бизнесом. И именно этого в «Лейкерс» придерживаются.

В итоге Леброн получил только $ 8 млн. Но Леброн заработал так много денег, что для него деньги уже не так важны. Так что теперь, когда деньги исключены из уравнения, теперь можно сосредоточиться на, знаете ли, завоевании ещё одного чемпионского перстня. И я думаю, именно поэтому он выбрал «Филадельфию», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

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