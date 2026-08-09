Тренер «Локо» Томович прокомментировал подписание чемпиона Единой лиги Найта

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался о подписании американского разыгрывающего и чемпиона Единой лиги ВТБ в составе УНИКСа Маркоса Найта.

«Прежде всего хочу сказать, что мы завершили комплектование состава легионеров, поэтому новый сезон начнём с пятью иностранными игроками.

Маркос — очень хорошо знакомое всем лицо. Он много лет выступал в Единой лиге и становился здесь чемпионом. Мы пригласили очень опытного игрока, который отлично знает лигу и обладает настоящим бойцовским характером.

Мы рассчитываем, что он станет одним из лидеров нашей команды, привнесёт свою энергию, страсть к игре и победный менталитет. Хотя в этом сезоне у нас много новичков, все они опытные и очень мотивированы проявить себя. Думаю, Маркос — именно такой игрок: он полон желания провести сильный сезон», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.