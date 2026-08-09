«Он должен быть альфой на втором плане». Байрон Скотт — о Леброне в «Филадельфии»

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и обладатель награды «Лучший тренер 2008 года НБА» американец Байрон Скотт выразил уверенность в том, что 41-летний соотечественник Леброн Джеймс должен отойти на второй план в «Филадельфии Сиксерс».

«Здесь, как мне кажется, Леброн может действительно очень помочь этой команде. Он уже через всё это прошёл, добился всего. И сейчас Леброн должен быть альфой, который отойдёт на второй план. Помните, как «Майами» [с большой троицей] проиграли в первый год [своего существования], а на следующий год вышли на площадку, и Уэйд сказал ему: «Эй, Брон? Это твоя команда». Он не хотел задевать чувства Дуэйна, поскольку Ди Уэйд олицетворяет «Майами». В «Филадельфии» должно быть такое же отношение [со стороны Леброна к молодым баскетболистам].

А если они не выиграют чемпионат в этом году, кого они будут винить? Леброна! За время, проведённое в этой лиге, он добился всего, чего только можно. Так почему бы не сказать: «Ребята, это ваша команда», — приводит слова Скотта портал Basketball Network.