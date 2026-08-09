Экс-одноклубник Дёмина высказался об игре с Бронни Джеймсом в «Лейкерс»

24-летний американский профессиональный баскетболист Зайари Уильямс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, высказался о совместной игре с 21-летним защитником Бронни Джеймсом.

«Я рад снова видеть Бронни, это был как раз мой год в роли первокурсника. Будет здорово снова сыграть с Бронни. Мы многому научились вместе в «Сьерра-Каньон» и с тех пор дружим. Приятно видеть, что он пробился в высшую лигу и продолжает прогрессировать. Я рад снова оказаться в одной команде с ним», — приводит слова Уильямса журналист Майк Джейкобс в социальной сети Х.

Уильямс попал в НБА в 2021 году. С 2024 по 2026 год играл в «Бруклин Нетс», где в минувшем сезоне также выступал Егор Дёмин. В июле Зайари подписал контракт с «Лейкерс».