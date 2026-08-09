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«Станьте мастерами в этом». Шакил О'Нил дал совет молодым центровым НБА

«Станьте мастерами в этом». Шакил О'Нил дал совет молодым центровым НБА
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил дал совет молодым центровым НБА.

«Им следует сосредоточиться на том, чтобы во всём, что они делают, стать мастерами. Что бы вы ни делали, я понимаю, что центровые играют по-разному… Что бы вы ни делали, просто совершенствуйтесь в своём деле. Если вы игрок нападения, работайте над своей атакой и просто играйте в свою игру. Но знаете, когда вы достигаете уровня, когда вас начинают называть великим, теперь вы должны доминировать.

Один из моих любимых центровых играл за «Клипперс». Его только что обменяли. Или Зубац. Он всегда играл с полной отдачей. И, знаете, Хартенштайн. Это парни, которые не получают много возможностей проявить себя, но они делают то, что делают. Хартенштайн — настоящий боец. Он защищает кольцо, заботится о своих парнях», — приводит слова О’Нила портал Basketball Network.

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