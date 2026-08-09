«Самая глубокая обида». Хирроу — об обмене в «Милуоки» из «Майами»

Защитник НБА Тайлер Хирроу высказался о своём обмене из «Майами Хит» в «Милуоки Бакс».

«Не особо переживаю по этому поводу сейчас. Для меня всё с чистого листа, для тренеров, да и для всей организации в целом. Не думаю, что это должно быть бременем на чьих-то плечах.

У меня, наверное, это самая сильная и глубоко засевшая обида в карьере сейчас, когда я приехал в Милуоки. Мы через многое прошли. Сама возможность приехать сюда и начать с чистого листа, совершенно новой командой, новой организацией, новым тренерским штабом… У всех у нас есть это расстройство. У самого Дженкинса есть, у ребят, которые пришли по обмену вместе со мной. Думаю, у каждого в команде есть это чувство.

Очевидно, будут люди, которые, вероятно, не думают, что мы выиграем много матчей, но считаем ровно наоборот. Мы хотим выиграть как можно больше матчей и задать культуру с первого дня.

Помню выступления за клуб Ти Джея Форда, Майкла Редда, Эндрю Богута. Я могу перечислять дальше, до времён Монты Эллиса, Брэндона Дженнингса, затем пришёл Яннис [Адетокунбо]. А теперь у нас здесь начинается своего рода новое поколение», — приводит слова Хирроу ESPN.