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«Я не хейтер Леброна, но...» Тим Хардуэй — о возможном титуле «Филадельфии»

«Я не хейтер Леброна, но...» Тим Хардуэй — о возможном титуле «Филадельфии»
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Член Зала славы НБА Тим Хардуэй заявил, что возможное чемпионство «Филадельфии Сиксерс» с Леброном Джеймсом не станет главным достижением в истории клуба.

Хардуэй рассказал, что во время одной из трансляций болельщик заявил, что чемпионство Леброна в составе «Сиксерс» станет величайшим достижением франшизы.

«Они что, забыли про Доктора Джея, Мозеса Мэлоуна, Бобби Джонса, Мориса Чикса, Эндрю Тони? Потому что в нынешнем поколении многие считают, что это будет величайшим достижением «Филадельфии» со времён 1983 года. Я вам вот что скажу. Мозес Мэлоун не выигрывал чемпионство. Доктор Джей не выигрывал, и никто из этих ребят не выигрывал. Мозес приехал в Филадельфию именно для того, чтобы стать чемпионом. Ни у кого из них не было титула. Я не хейтер Леброна.

Я не ненавижу «Филадельфию». Но просто говорю, что если он придёт туда и выиграет чемпионство в ближайшие два года, это не будет главным достижением в истории клуба», — приводит слова Хардуэя Basketball Network.

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