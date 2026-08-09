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Аренас назвал самого устрашающего игрока НБА

Аренас назвал самого устрашающего игрока НБА
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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо является самым устрашающим игроком лиги.

«Наверное, я бы назвал Янниса. Потому что он будет разрывать тебя на обоих концах площадки, на паркете с этим ублюдком вообще невозможно договориться. Когда он выходит на площадку, ты уже знаешь, что сейчас произойдёт», — приводит слова Аренаса аккаунт The Heat Central в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

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