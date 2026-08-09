Воронцевич рассказал о начале предсезонки «Зенита»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от начала предсезонной подготовки петербургской команды.

«Лето прошло хорошо, быстро. Не успели закончить сезон, уже новые сборы начинаются. Так что всё замечательно. Готов ли к предсезонке? Ну, как тут можно быть готовым? Надо просто начать процесс совместной работы. Естественно, все тренировались, все готовились, все понимали, что любые сборы после отпуска — это всегда непросто.

Уверен, что все наши игроки — большие профессионалы и держали себя в тонусе. Да, я, в свою очередь, могу сказать, что тренировался», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.