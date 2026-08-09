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Воронцевич рассказал о начале предсезонки «Зенита»

Воронцевич рассказал о начале предсезонки «Зенита»
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от начала предсезонной подготовки петербургской команды.

«Лето прошло хорошо, быстро. Не успели закончить сезон, уже новые сборы начинаются. Так что всё замечательно. Готов ли к предсезонке? Ну, как тут можно быть готовым? Надо просто начать процесс совместной работы. Естественно, все тренировались, все готовились, все понимали, что любые сборы после отпуска — это всегда непросто.

Уверен, что все наши игроки — большие профессионалы и держали себя в тонусе. Да, я, в свою очередь, могу сказать, что тренировался», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.

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