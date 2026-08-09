Уэстбрук высказался о своём будущем в НБА после выхода на рынок свободных агентов

37-летний обладатель награды MVP 2017 года, выступавший в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Сакраменто Кингз», Расселл Уэстбрук прокомментировал своё будущее в НБА после получения статуса свободного агента.

«Честно говоря, о статусе свободного агента не думаю. Люблю играть в баскетбол. Если всё получится, значит, так тому и быть. Это мой план», — сказал Уэстбрук в эфире СNN.

В минувшем сезоне за «Сакраменто Кингз» 37-летний разыгрывающий провёл 64 матча, набирая в среднем 15,2 очка, делая 5,4 подбора и 6,7 передачи. Уэстбрук выступал за «Кингз» после обмена из «Денвера» в 2025 году.