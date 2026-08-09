«Оставалось просто молиться». Стюарт рассказал о последнем сезоне в «Детройте»

Центровой «Мемфис Гриззлис» Айзея Стюарт рассказал о своём последнем сезоне в «Детройт Пистонс».

«Двоякие чувства. Мы провели отличный сезон. 60 побед, первое место на Востоке. Именно таким я всегда представлял «Детройт» с момента, когда меня задрафтовали: вернуть команде её идентичность, вернуть в «Детройт» этот образ жёсткой команды. Думаю, в регулярном чемпионате нам это удалось. А потом начался плей-офф — и всё пошло не совсем так, как мы планировали и о чём говорили.

Когда что-то выходит из-под твоего контроля, единственное, что ты можешь сделать — молиться. Я оказался в ситуации, когда очень много работаешь, ставишь перед собой цель, выкладываешься на 100%, но не получаешь определённой возможности или не получаешь той награды, на которую рассчитывал. Ты не понимаешь почему, и это заставляет сомневаться в себе, переживать и изводить себя, потому что ты настолько сильно любишь игру и увлечён ею. Мы чувствовали, всё, что нам оставалось — просто молиться», — приводит слова Стюарта andscape.