Форвард «Нью-Йорка» рассказал об эмоциях «Никс» после четвёртой победы в финале НБА

Форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби рассказал о победном броске в четвёртом матче финала НБА и реакции команд.

«Об этом довольно часто вспоминают, поэтому я постоянно это вижу. Но нет, уже пережил этот момент. Тогда сразу мы праздновали не так долго, потому что нам предстояло выиграть ещё один матч. Мы не хотели забегать вперёд и праздновать раньше времени.

Провели невероятный отрезок. Не знаю, сколько матчей подряд мы выиграли — 13, кажется. Но в каждом думали только о следующем, старались становиться лучше и совершенствоваться по сравнению с предыдущей игрой. Даже в финале всё было так же — день за днём, матч за матчем», — приводит слова Ануноби ClutchPoints.