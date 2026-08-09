Воронцевич оценил нового тренера «Зенита» Душко Ивановича

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером команды Душко Ивановичем.

«Я много играл против команд под руководством Ивановича — и когда он был в «Басконии», и когда был в «Химках». Конечно, ещё не работал вместе с ним. Знаю, что тренер — профессионал, много выигрывал, требовательный. Насколько я общался с ребятами, которые играли под его руководством, все отзывались о нём хорошо.

Так как он большой профессионал и сам был игроком, понимает, что и как нужно делать. Так что с нетерпением ждём приезда всех игроков. Официальные игры у нас ещё совсем не скоро, нужно понимать, что с первого дня необходимо постепенно включаться и грамотно подойти к процессу. Не сомневаюсь, что у нас всё так и будет выстроено», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.