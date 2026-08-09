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Кириленко вошёл в топ-30 лучших международных игроков в истории НБА по версии HoopsHype

Кириленко вошёл в топ-30 лучших международных игроков в истории НБА по версии HoopsHype
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Бывший игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко занял 29-е место в ежегодном рейтинге лучших международных баскетболистов в истории лиги по версии издания HoopsHype.

«Высокий и атлетичный российский форвард умел эффективно действовать во всех компонентах игры и заполнять статистическую строку практически по всем показателям. Андрей Кириленко был настоящим универсальным игроком на обоих концах площадки и мог выполнять сразу несколько ролей.

Особенно ярко он проявлял себя в защите благодаря великолепному игровому чутью, быстроте ног и размаху рук. В современную НБА он вписался бы идеально, однако и в свою эпоху Кириленко был чрезвычайно эффективным игроком», — говорится в описании Кириленко.

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