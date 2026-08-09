Пятикратный чемпион НБА Дон Нельсон умер в возрасте 86 лет

Член Зала славы НБА Дон Нельсон, трёхкратный тренер года и пятикратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» в качестве игрока, умер в возрасте 86 лет.

«В воскресенье утром наш любимый муж, отец, дедушка и прадед мирно отошёл к Господу в окружении своих близких. Всю последнюю неделю рядом с ним были друзья и родные, окружавшие его любовью, делившиеся воспоминаниями о своей дружбе с ним и вновь переживавшие дорогие сердцу моменты», — приводит заявление семьи Нельсона журналист Марк Штейн.

Церемония, посвящённая памяти Нельсона, состоится в четверг, 13 августа, в пресвитерианской церкви Престон-Холлоу в Далласе. Церемония развеивания праха для друзей и родственников будет назначена позднее.