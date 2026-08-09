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Агент Леброна Джеймса: у спортсменов самая тяжёлая работа в мире

Агент Леброна Джеймса: у спортсменов самая тяжёлая работа в мире
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Агент Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что профессиональные спортсмены сталкиваются с уникальной нагрузкой, поскольку вместе с ними финансово зависит от их заработка большое количество людей.

«У спортсменов самая тяжёлая работа в мире. Когда вы идёте на работу, вы идёте туда один. А спортсмены берут с собой ещё людей на работу. И не стоит забывать: $ 100 млн на самом деле превращаются в $ 50 млн после уплаты налогов. А теперь нужно умножить эту сумму на количество людей, которых ты обеспечиваешь, а потом уже разбираться дальше.

Когда спортсмен начинает зарабатывать деньги, все вокруг него перестают работать. Но в этом нет никакой логики. Когда генерального директора Amazon повышают до должности, могу гарантировать, что никто вокруг него не перестаёт работать», — сказал Пол в видео для канала Million Dollaz Worth Og Game.

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