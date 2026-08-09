«Останется одним из величайших умов в истории». Карри отреагировал на смерть Дона Нельсона

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал смерть члена Зала славы НБА Дона Нельсона. Именно Нельсон был главным тренером «Уорриорз» в дебютном сезоне Карри в НБА.

«Одной из главных причин, по которой меня выбрали на драфте «Уорриорз», был Дон Нельсон. Говорят, он никогда не любил новичков, но с первого же дня бросил мне вызов и дал возможность показать себя с лучшей стороны на площадке. За наш единственный совместный сезон он многому меня научил, никогда не забуду тот вечер в Миннесоте, когда он стал самым побеждающим тренером в истории НБА. Мы были невероятно рады за него.

Он оказал неизмеримое влияние на этот вид спорта и навсегда останется одним из величайших умов в истории игры. Настоящая легенда, его будет не хватать бесчисленному количеству людей, которых он коснулся за свою легендарную карьеру, в том числе и мне. Посылаю свою любовь его семье и всем, кому посчастливилось знать его», — приводит слова Карри пресс-служба клуба.