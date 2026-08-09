Дончич выразил соболезнования в связи со смертью Дона Нельсона

27-летний разыгрывающий Лука Дончич из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» отреагировал на смерть члена Зала славы НБА и пятикратного чемпиона в составе «Бостон Селтикс» Дона Нельсона и поделился совместной фотографией.

«Сегодня грустный день для баскетбола. Ушёл из жизни Дон Нельсон.

Фото: Из личного архива Дончича

Невероятно уважаю его и всё, что он сделал для этой игры, особенно за то, как он верил в международных игроков. Благодарен за время, которое провёл рядом с ним. Сегодня мои мысли со всей семьёй Нельсонов. Мне было очень приятно узнать вас, тренер», — написал Дончич на своей странице в социальной сети Х.