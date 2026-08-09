Воронцевич — о подготовке «Зенита» в Сербии: не место красит человека, а человек — место

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич рассказал об отношении к решению клуба провести часть предсезонной подготовки в Сербии. Ранее сборы команды проходили в Турции.

«Да и здесь у нас в Питере жарко, а в Сербии будет ещё жарче. В принципе, неважно, где сборы. Главное, чтобы все были живы и здоровы, а остальное — это всё… Как говорят, не место красит человека, а человек — место», — приводит слова Воронцевича пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В Сербии «Зенит» проведёт три товарищеских матча с европейскими клубами: «Веной», ФМП и членом Евролиги «Партизаном». Два первых матча пройдут в Белграде, время и место проведения третьей встречи будут известны позже.