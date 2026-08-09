«Не думаю, что моя карьера сложилась бы так». Новицки попрощался с Нельсоном

Легендарный баскетболист «Даллас Маверикс» Дирк Новицки отреагировал на смерть своего первого тренера в НБА Дона Нельсона.

«Нелли… Ты не просто выбрал меня на драфте. Ты поверил в меня, увидел в моей игре то, чего я сам тогда ещё не замечал и даже не представлял, что способен на такое. Говорил это миллион раз и всегда буду повторять: не думаю, что моя карьера сложилась бы так, как сложилась, если бы ты не стал моим первым тренером и не дал мне свободу играть в свой баскетбол.

Я могу сказать тебе только одно: спасибо. За всё. Покойся с миром, легенда», — написал Новицки на своей странице в социальной сети Х.

Новицки выступал под руководством Нельсона с дебютного сезона в НБА в 1998 году до ухода тренера из «Далласа» в 2006-м.