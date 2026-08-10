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«Он произвёл революцию в баскетболе». Адам Сильвер прокомментировал смерть Дона Нельсона

«Он произвёл революцию в баскетболе». Адам Сильвер прокомментировал смерть Дона Нельсона
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Комиссар НБА Адам Сильвер выступил с заявлением в связи со смертью члена Зала славы баскетбола Дона Нельсона.

«Дон Нельсон произвёл революцию в баскетболе НБА благодаря своей смелости, изобретательности и глубокой убеждённости в своих идеях. Он провёл в НБА почти 50 лет — выиграл пять чемпионств в составе «Бостон Селтикс» как игрок, а затем построил одну из самых успешных и новаторских тренерских карьер в истории лиги.

Во всём, что он делал, чувствовался его неповторимый характер, а его влияние на наш вид спорта будет ощущаться ещё многие поколения. Выражаю глубочайшие соболезнования семье Дона и его многочисленным друзьям по всей нашей лиге», — приводит слова Сильвера аккаунт НБА в социальной сети Х.

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