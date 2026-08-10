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Форвард «Зенита» Воронцевич обратился к болельщикам клуба

Форвард «Зенита» Воронцевич обратился к болельщикам клуба
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич признался, что команде не хватает поддержки болельщиков в период межсезонья.

«Скучаем ли мы по болельщикам? Очень, конечно. Не хватает их поддержки, их энергии. Естественно, когда ты в сезоне, когда в контакте с болельщиками постоянно, когда их заряжаешь, когда они тебя заряжают, конечно, это такой невероятный обмен энергией, который дорогого стоит. Желаю всем нашим болельщикам хорошо отдохнуть, набраться сил и в новом сезоне болеть с большой любовью и так же активно, как они это делают.

Также приглашаю на Кубок Кондрашина и Белова. Новый сезон, новый состав, новый тренер. В общем, много чего нового, будет интересно, захватывающе. И я уверен, что в этом сезоне мы увидим больше командных взаимодействий и, естественно, очень-очень много красивых моментов. Так что приходите, мы по вам соскучились. Надеюсь, и вы по нам. До скорой встречи!» — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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