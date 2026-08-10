В женской НБА установлен рекорд по трёхочковым одним игроком за матч

В ночь на 10 августа в регулярном сезоне женской НБА (WNBA) состоялся матч между «Миннесотой Линкс» и «Даллас Уингз». Победу со счётом 103:90 одержали баскетболистки «Миннесоты».

Главным событием встречи стал рекорд WNBA по числу трёхочковых бросков, реализованных одним игроком за матч. Его установила защитница «Линкс» Кайла Макбрайд, отправившая в кольцо 10 дальних бросков. В этой игре она также набрала 43 очка.

Видео можно посмотреть на канале WNBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее рекорд по трёхочковым принадлежал Келси Митчелл, которая в 2019 году реализовала девять бросков из-за дуги. Впоследствии это достижение повторяли Джуэлл Лойд, Арике Огунбовале, Райн Ховард, Челси Грей и Марина Мэйбри.