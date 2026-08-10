Стив Нэш — о Доне Нельсоне: он был человеком-легендой

Двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и восьмикратный участник Матча всех звёзд Стив Нэш высказался о смерти легендарного тренера, члена Зала славы баскетбола Дона Нельсона, скончавшегося в возрасте 86 лет.

«Существует бесконечное количество слов, чтобы описать Нелли. Тренер. Учитель. Новатор. Свободный духом. Он был человеком-легендой. В Нелли меня всегда вдохновляло то, что он умел видеть вещи иначе, чем все остальные. Новый ракурс, концепт, комбинация игроков. И он никогда не боялся идти против течения. Я сам был одним из тех явлений, на которые он смотрел по-другому. Когда я впервые попал на Матч всех звёзд, для него это не стало сюрпризом. Он чуть ли не закатывал глаза и смотрел на меня так, будто говорил: «О, теперь-то ты поверил?!» Это он привёл меня туда. Поэтому, Нелли – тренер, у которого я играл дольше всего и который меня воспитал, – СПАСИБО тебе, что разглядел во мне то, в чём я сам сомневался», — написал Нэш на своей странице в социальных сетях.