Коби Уайт: у «Хорнетс» есть шанс удивить многих, несмотря на уход Болла и Бриджеса

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Коби Уайт выразил уверенность, что команда способна заметно улучшить свои позиции в Восточной конференции в сезоне-2026/2027, несмотря на уход двух игроков стартового состава — Ламело Болла и Майлза Бриджеса.

«Думаю, у нас действительно очень хорошая команда. У нас много очень хороших игроков. Я считаю, что многие из нас готовы играть на команду, поэтому нам будет проще сплотиться. Многие уже находятся в Шарлотт и тренируются, хотя на календаре только август. Не так часто увидишь подобное в НБА, и это уже показывает, насколько каждый игрок лично заинтересован в успехе команды.

Поэтому нам просто нужно работать вместе, действовать как единое целое и становиться лучше каждый день – как на площадке, так и за её пределами. Думаю, для всех нас важно создать близкие отношения и за пределами площадки. Это не менее важно, чем происходящее на ней», — приводит слова Уайта The Charlotte Observer.